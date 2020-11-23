立會選舉疑虛報500萬開支 區議員王百羽李軒朗被捕

警方拘捕三名男子，包括兩名區議員王百羽及李軒朗，以及一間提供捐助公司的前董事，涉嫌在今年九月立法會換屆選舉中，向選舉事務處提交虛假文書，包括報價單等，涉款近五百萬元的「天價」選舉開支，涉嫌串謀詐騙，昨日被警方拘捕，行動中警方同時檢獲大批仿製長短槍等武器。



警方商業罪案調查科警司葉永林指，警方早前接獲市民報舉指，有參加今年立法會換屆選舉候選人，在參選時涉嫌向選舉事務處提交虛假文書，包括報價單等，以虛報選舉開支。經深入調查後，昨日清晨六至七時，分別在元朗、紅磡區及沙田，拘捕兩名立會選舉候選人及一間公司的前董事，他們涉嫌串謀詐騙被捕。



王百羽家中檢大批仿製槍



據了解，被捕其中兩人為元朗區議員王百羽（二十九歲）及九龍城區議員李軒朗（二十六歲）；另一名二十六歲被捕男子為陳梓謙，陳為一間創作公司「U Made This」的前董事。行動中，警方除檢獲三部電腦及一批向選舉事務處提交申索文件，更在王百羽的家中檢獲大批仿製武器，包括八支仿製長槍、十七支仿製手槍、一批仿製彈藥及一把木製弓，王同涉管有仿製火器及彈藥罪被捕，檢獲仿製槍等武器已交鑑證科檢驗性能。被捕三人昨晚仍被扣留調查。



警方表示，兩名候選人涉向選舉事務處提交選舉申報書，報稱接受一間由第三名被捕人所持有公司四百五十萬元的捐贈，兩候選人其後向選舉事務處，申索合共四百八十九萬元政府選舉資助；其所申報的選舉開支有誇大成份。葉永林續稱，選舉資助上限為七百三十萬元，與被捕候選人申報選舉開支多少無關，而是候選人是否提交虛假文書作欺詐之用。警方不排除稍後有更多人被捕。



沈旭輝與陳梓謙劃清界線



「U Made This」是國際關係學者沈旭暉創辦的公司，有份投資的其中一間子公司。沈旭暉上月在社交網站發聲明指，「U Made This」捐出服務並申報數百萬市場價值，均是董事之一的創作總監陳梓謙的決定。他個人不認識王百羽，並難以認同報價合理，又指陳梓謙已引咎辭職。



