三司長談港人對《基本法》理解

今年是《基本法》頒布三十周年，三位司長昨在網誌中提及對《基本法》的理解。其中政務司司長張建宗指，部份港人對《基本法》及中央權力等未有清晰的認識，導致社會對回歸後，新憲政體系的認識與認同之間存在較大差距，又認為回歸以來，香港出現的許多問題也是與理解「一國兩制」方針不全面及不準確有關，強調政府會加深市民對「一國兩制」的認識，樹立正確的國家觀念。



財政司司長陳茂波表示，社會對「一國兩制」的理解和拿捏，以及內外環境的轉變，令制度運行時，部份環節不暢順、不協調，影響到香港的穩定和發展。他又指，將根據「區域全面經濟夥伴關係協定」條款，爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體。



律政司司長鄭若驊指，《基本法》在香港成功落實多年，但仍然有些人不完全理解《憲法》和《基本法》，甚至忘記「一國兩制」的前提就是「一國」，也有人故意對《基本法》作出選擇性的解讀，最終引起很多誤解。



