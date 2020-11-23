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美單日逾百萬人搭飛機外遊 三個月來最多

2020-11-23 列印
　　全球新冠肺炎至昨日已有五千八百二十多萬人確診，一百三十八萬人死亡。其中美國單日新增逾十七萬宗確診，累計逾一千二百四十五萬人染疫。與此同時，美國仍有不少民眾在感恩節前外遊，當局表示，上周五有逾一百萬人次乘搭飛機，三月以來首次超過一百萬，當局認為，最安全的做法是避免外出旅遊。

　　美國多個州份收緊防疫措施，加州當局實施晚上十時至清晨五時的宵禁，措施維持一個月。在德州，由於死亡人數大增，需要加開臨時停屍間。

　　南韓連續五日新增逾三百宗確診，其中二百一十九宗來自首都圈，當局將會把防疫級別由現時三級中的一點五級提升至二級，禁止舉行逾一百人的聚會。

　　日本東京都單日亦新增近四百宗確診。
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