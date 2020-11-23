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年度漢字選舉網上接受投票

2020-11-23 列印
　　二○二○年新冠疫情肆虐全球，對香港而言是艱難的一年。民建聯宣傳及公關委員會昨日公佈，今年恢復舉辦「香港年度漢字評選」，市民可於本月二十一日至下月二十日，透過網上在評審委員會選出的，包括安、罩、暴、疫、抗、撐、隔、限、封、停等十個候選漢字中， 選出一個最能夠代表今年感受或社會狀況的「年度漢字」。

　　民建聯宣傳及公關委員會主席譚榮勳表示，今年的候選漢字中，超過一半與疫情有關，反映疫情的嚴重程度，及對市民生活的巨大影響。

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