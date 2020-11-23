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黃之鋒圍警總案認罪 預言恐判囚

2020-11-23 列印
　　已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒、前成員周庭及前主席林朗彥，涉於去年六月二十一日號召群眾包圍警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。案件今日開審。

　　黃之鋒昨晚在網上發文指，他與另外兩人在檢視控方證供並徵詢律師意見後，均決定承認所有控罪。

　　黃之鋒指因法庭聆訊將會跳過審訊階段，不會傳召證人和爭議案情，直接進入結案陳詞，不排除即時要入獄。他直言若三人被囚亦不是很意外。

　　周庭昨晚亦在社交網站發文，指若今次因包圍警總案被判入獄，將是她人生第一次進入監牢，坦言有點感到害怕。
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