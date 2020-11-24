跳舞群組大播毒 名媛紛中招

本港昨日新增七十三宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組再多五十人染疫，累計一百三十二宗個案，並擴散至二、三代傳播，短短五天內一躍成為全港最大感染群組。當局連日來公佈的患者住址已可見涉及多個豪宅，多名名媛闊太先後證實「中招」。衞生防護中心形容群組牽涉的人士和層面非常廣泛，不能預計跳舞群組會擴大至何等程度，呼籲曾赴有關場所人士盡快做檢測。



七十三宗新增個案中，有六十三宗為本地感染，當中五十宗屬跳舞群組，八宗源頭不明；另有逾七十宗初步確診。跳舞群組累計一百三十二人染疫，並涉及多七個場所，會加入強制檢測名單。新增患者包括沙田新光宴會廳及旺角金麗會的職員、仁安醫院X光部門職員，以及真光中學的課外活動導師，其接觸過的學生要檢測及暫時停課。



跳舞群組累計132人



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，二十一間跳舞群組的場所，有主要是學跳舞，有些除了吃飯也有跳舞場合，「牽涉的人士和層面都非常廣泛，希望大家如曾前往該類地方，甚至曾參與多人的派對、生日會，都盡快接受檢測。」仁安醫院X光部門亦有一名職員初步陽性。張竹君擔心院內有隱性傳播，正調查兩人有否參與共同活動或使用茶水間、更衣室等設施。



建生國際集團主席吳汪靜宜為跳舞群組首名確診人士，集團證實她確診及接受治療，外界推測多名熱愛跳社交舞的名人或染疫。名媛謝玲玲（圖）昨天發聲明證實確診，沒有病徵，現正留醫。謝澄清沒有參與Starlight Dance Club跳舞群組，她上周三得知有涉及跳舞群組的朋友染疫，為了預防及盡公民盡任，便進行檢測，結果為陰性，至上周六，因為疫情漸趨嚴重，她為了家人及大眾着想，再做第二次測試，翌日得知確診。



遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌接受傳媒查詢時，確認其妻子邱吳惠平確診，但未有披露更多詳情。



舞廳歎疫情打垮生意



《星島日報》早前獨家報道旺角金雞廣場的舞廳「金麗會」涉違反「社交戒嚴令」營業，近日更涉及「跳舞群組」，負責人韻姐向本報透露，舞廳有做足防疫措施，但有女員工上周與一名新移民男導師貼身跳舞，兩人先後確診，慨歎疫情再次打垮生意。