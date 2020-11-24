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TVB女文員染疫 政府部門錄病例

2020-11-24 列印
　　疫情牽涉不同地區及職業。無線電視（TVB）一名在將軍澳電視廣播城工作的女會計文員確診，約三十名與她有接觸的同事已接受檢測，至今約二十二人收到檢測結果，均屬陰性。無線已在會計部進行消毒清潔。

　　同時，多個政府部門亦有員工染疫，包括一名房屋署園藝參事在何文田房委會總部第一座六樓工作，該樓層不對外開放。水務署北港濾水廠化驗室一名工程化驗室技術員亦染疫，其工作不涉及食水處理。患者亦包括一名海關總部大樓外判保安員，主要負責後勤。
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