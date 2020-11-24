同時，多個政府部門亦有員工染疫，包括一名房屋署園藝參事在何文田房委會總部第一座六樓工作，該樓層不對外開放。水務署北港濾水廠化驗室一名工程化驗室技術員亦染疫，其工作不涉及食水處理。患者亦包括一名海關總部大樓外判保安員，主要負責後勤。
TVB女文員染疫 政府部門錄病例
同時，多個政府部門亦有員工染疫，包括一名房屋署園藝參事在何文田房委會總部第一座六樓工作，該樓層不對外開放。水務署北港濾水廠化驗室一名工程化驗室技術員亦染疫，其工作不涉及食水處理。患者亦包括一名海關總部大樓外判保安員，主要負責後勤。
跳舞群組大播毒 名媛紛中招
本港昨日新增七十三宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組再多五十人染疫，累計一百三十二宗個案，並擴散至二、三代傳播，短短五天內一躍成為全港最大感染群組。當局連日來公佈的患者住址已可見涉及多個豪宅，多名名媛闊太先...
2020-11-24
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G20峰會閉幕 習：推進減貧「至關重要」
二十國集團（G20）領導人第十五次峰會昨日閉幕。會議通過《二十國集團領導人利雅得峰會宣言》，將支持發展中國家抗疫、推動經濟復甦、合力應對氣候變化和生態惡化等挑戰。中國國家主席習近平亦表示，打造包容性、...
2020-11-24
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傳提名布林肯任國務卿 拜登周二公佈內閣初步名單
美國總統選舉交接仍未開始，而總統當選人拜登定於周二公佈新內閣成員的部份名單。據報拜登計劃提名資深外交官布林肯為國務卿。堅拒承認落敗的總統特朗普團隊就爆「內訌」，競選團隊周日發表聲明，與曾指大選出現詐騙...
2020-11-24
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附設351呎平台 漾日居柔和廳堂洋溢溫馨
漾日居屬機鐵九龍站上蓋豪宅群之一，地利位置優越，擁多鐵匯聚之便，毗鄰甲級商廈環球貿易廣場，基座設大型購物商場圓方。是次介紹當中的罕有特色戶，實用面積逾790方呎，3房1套設計，平台面積約351方呎，盡...
2020-11-24
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美英等國下月推接種計劃 疫苗將面世 杜指升338點
全球疫情反覆，市場憧憬多家藥廠疫苗面世，歐洲股市早段向好，英國富時指數一度高見6392.08；德國DAX指數微升76點，報12200點；法國CAC指數則高見5543.83點。疫苗消息，亦刺激美股大彈，...
2020-11-24
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挽救勝利人生 麥巴比劈「錫」
去屆歐聯亞軍巴黎聖日耳門，今季在H組只得一勝兩負，今晚主場鬥RB萊比錫如果再失分即瀕臨出局。然而該隊攻擊王牌基利安麥巴比致力不讓悲劇發生，皆因此子的人生計劃是今季捧走歐聯後轉投歐洲豪門，今仗勢率隊奏捷保出線希望，主勝必捧。（Now644、有線603台周三凌晨4:00直播） 聖日耳門去季殺入歐聯決賽，可惜最終0:1不敵拜仁慕尼黑，基利安麥巴比繼續成為其中一位未捧過大耳朵盃的法國一八世界盃冠軍成員。這名在聖日耳門效力四季的廿二歲鋒將，一直希望隨隊奪得歐聯錦標後，再轉投其他歐洲豪門懷抱，更有傳加盟皇家馬德里。現任球會大使、前法國前鋒佐卡夫透露：「我知道他有一個計劃，就是在聖日耳門...
2020-11-24
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港澳車手加油
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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TVB會計文員確診新冠肺炎 陳展鵬盡本份 做足防疫措施
本港的新冠肺炎確診個案近日急增，第四波疫情來勢洶洶，昨有無線（TVB）會計文員確診，有網民指上周四TVB台慶節目中有藝員沒戴口罩、防疫意識低，陳展鵬昨日出席活動時表示，明白大家擔心，公司沒要求他們不戴...
2020-11-24
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社論——強檢亂籠 分流速驗莫再遲
抗疫成敗，關鍵在於能否迅速、果斷地阻截病毒擴散，所以很難想像，經過近一年新冠肺炎疫情的洗禮，當局近日勒令社交舞群組及關連人士接受強制的檢測，既無妥善的統一安排，更惹起公眾惶恐，害怕有關人士在尋求檢測時，與其他市民混雜一起，隨時引起第二代病毒傳播。現在就要快速糾正，以免牽連愈來愈廣。 由於當局未能徹底追查到有多少人曾到訪過十四間跳舞場，所頒佈的強制檢測令，很大程度上依靠有關人士採取主動，自行去尋求檢測結果，但當局卻未有為他們設立特定的檢測處所，結果引起市民疑慮，事關近日人心惶惶，多了人到公立醫院診所、四個社區中心做檢測，他們擔心跳舞群組的相關人士又到來，彼此混雜在一起，讓病毒...
2020-11-24
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輝灑自如——兩歲馬 未必準備好
其實有很多馬主都會有一種概念，以為購入一匹兩歲馬，來港後便可盡快出賽，但這絕對是個謬誤。 很多人都不知一匹馬由出生到參加試跑拍賣會，當中要經過的程序。其實在這短短兩年間，馬兒主要是學習如何被鞍上人駕馭，而很多出賽時才會面對到的挑戰，根本就未有甚麼經驗。最基本的便是入閘和出閘，絕少牧場會在試跑拍賣會前教閘，因為對一匹未有過入閘經驗的年輕馬而言，入閘訓練的心理壓力是遠比拍跳為重。曾經親眼見過一匹馬教完閘後，連續一日不沾食料。所以站在賣家立場，是不會冒這個風險的。 而最重要的是，當你想賣走一匹馬，首要是確保其健健康康，倘若為了做好準備工夫而令到X光片不完美、出現小毛病，必然會影響...
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