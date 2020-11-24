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美股中段升215點

2020-11-24 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二九四七六點，升二百一十五點；納指則報一一八六六點，升十一點。紐約期金報每盎司一千八百三十三點四美元，跌三十九美元；紐約期油則報每桶四十二點九五美元，升零點五三美元。
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