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亞博館明重啟 接收輕症病人

2020-11-24 列印
　　醫管局明天將重新啟用亞洲國際博覽館社區治療設施，以接收病情較穩定、年紀較輕、有自理能力的病人，以減輕醫院隔離病牀的壓力，從而集中資源照顧病情較嚴重的病人。亞博館亦會接收初步確診者，病人可在該處等候檢測結果，證實確診後分流至不同醫院或留在亞博館接受治療。

　　醫管局總行政經理庾慧玲預計，短期內有大量病人入院治療，目前先啟用亞博一、二號展館，並會密切留意疫情發展，有需要時使用八至十一號展館。庾慧玲又指，目前紅十字會輸血服務中心的血庫只有三至四天存量，情況刻不容緩，公立醫院正踏入冬季服務高峰期，呼籲市民盡快捐血。

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