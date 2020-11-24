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「上海仔」潛逃兩年半被捕兩代表律師抵機場警署

2020-11-24 列印
　　早前涉及多宗刑事案棄保潛逃兩年半、人稱「上海仔」的江湖猛人郭永鴻，前晚由杜拜搭飛機經泰國返抵赤鱲角機場時，被警方拘捕並隨即被安排檢疫及扣留機場警署等候病毒檢測結果，昨日仍被扣查。由於涉及串謀傷人及串謀刑毀等案件，料再被保釋的機會不高，至於他入境後須接受隔離十四天，暫未見警方有安排。

　　據了解，郭永鴻被通宵扣留機場警署，等候新冠肺炎快速測試結果。昨午十二時許，郭永鴻的兩名代表律師抵達機場警署，被記者追問情況，對於能否擔保郭離開表示不知道，對其他提問亦沒有回應。

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