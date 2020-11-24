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「回港易」實施首日逾2000人返港

2020-11-24 列印
　　政府推出的「回港易」計劃昨日起實施，身處廣東省及澳門的港人返港可豁免十四日強制檢疫。截至昨午六時，經計劃返港的總人數約二千一百四十人，其中約一千八百一十人使用深圳灣口岸；約三百三十人使用港珠澳大橋香港口岸。首批回港人士對於能夠免檢疫回來感到開心，過關非常順利，有人自年初二起一直在內地工作，暫時計劃留港兩星期後，再返內地工作，對於香港疫情反彈，會做足防疫措施。退休公務員張先生向傳媒表示，會視乎香港疫情發展，必要時會考慮重返內地。

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