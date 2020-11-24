  • 2020年11月24日 星期二
  • 23º
  • 80%
熱門： 新冠肺炎跳舞群組回港易黃之鋒上海仔

日報新聞 > 港聞

水底焊接工程 潛水員遇溺亡

2020-11-24 列印
　　葵涌五號貨櫃碼頭發生潛水員水底進行焊接工程時遇溺死亡事件。昨午四時許，三十五歲姓陳潛水員，與數名同事碼頭對開進行水底燒焊工程，但同事發現他未在預定浮上水面時間上岸，懷疑他有意外報警。消防處派出蛙人到場在水底搜索，發現事主沉在水底救回岸上，當時他已昏迷，救護員替他進行心肺復甦急救及送院搶救，惜回天乏術。

遺下妻兒頓失依靠

　　警方調查後相信案件無可疑，列作工業意外，稍後剖屍確定死因。據悉，陳為家中經濟支柱，現突然身故，遺下妻子與五歲，生活頓感徬徨。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd