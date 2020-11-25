所有食肆須有「二維碼」 關酒吧浴室 宴會限桌最多40人

本港新冠肺炎疫情大反彈，政府昨宣佈明天凌晨起收緊社交距離措施，包括關閉酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會；禁止在會址進行現場表演或跳舞活動；所有餐飲處所的宴會人數上限為四十人，即四人一枱，不可多於十枱，為期七天。所有食肆及表列處所須展示「安心出行」二維碼。有專家直言新措施遠不夠「撲熄呢場火」，促政府果斷減少社區上的人流。有受影響行業不滿受連累要一起「埋單」。



歌舞群組已增至一百八十七人染疫。食衞局局長陳肇始昨天指出，連續數天出現多宗源頭不明個案，近三分一患者均沒有病徵，顯示社區已出現多條傳播鏈，政府有需要針對性減少涉及室內、人多密集、緊密接觸，以及不佩戴口罩的群體消閒娛樂活動。



政府明天起再收緊防疫措施，為期七日。酒吧、夜總會等要關閉，宴會人數上限四十人。當局亦限制酒店及旅館聚集，包括要求房間設上限人數。當局再呼籲市民減少外出同時，四人限聚令、四人限桌令和口罩令等會繼續實施。



現時所有餐飲處所、夜店或夜總會和會址均禁止現場表演及跳舞活動。陳肇始指無論場所有否持有合適牌照，也應全部停止有關高危活動，希望社會減少不必要聚集及不戴口罩的活動。被問及是否禁止市民在公園跳舞，她指規定主要是針對室內場所。



政府亦會要求所有開放營業的餐飲業務和表列處所，於下周四（下月三日）前向政府申請「安心出行」場所二維碼，並在收到有關二維碼後兩個工作天內在入口當眼位置展示，籲市民自發安裝及使用「安心出行」應用程式，記錄曾經去過的處所。特首林鄭月娥昨早指有需要的話，稍後可要求進入有關指定處所的市民需要使用「安心出行」程式，她強調「安心出行」無論再加上甚麼要求也是自願性的，市民可以自願去或不去某些場所。



專家：抗疫須減社區人流



呼吸系統專科醫生梁子超向本報指，新措施遠不夠「撲熄呢場火」，估計目前發現歌舞群組的二、三代個案只屬冰山一角，政府要果斷減少社區人流，例如帶頭實施在家工作安排、關閉宗教及運動場所、全港停面授課堂等，爭取時間找出更多患者。



香港酒吧業協會副主席錢雋永不滿今波疫情由歌舞群組引起，卻要酒吧業一起「埋單」，對業界十分不公。香港派對場地協會副會長黃清亦指無聽聞過有人會租用派對房間跳舞，批政府事前亦沒有諮詢業界。



酒吧及按摩業被迫「埋單」



按摩業總會主席周鎮宇對浴室須停業感到冤枉，相信部份同行未必有本錢繼續營運。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，很多宴會場所都會索性關閉，員工或要放無薪假，甚至被裁員；他坦言歌舞群組開始擴散時，業界已「打定輸數」，若政府再大幅收緊防疫措施，預計飲食業在聖誕節黃金檔期的生意，會錄得四至五成跌幅，涉及約六十億元營業額。