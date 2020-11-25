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特首回應強制檢測：須科學為本

2020-11-25 列印
　　建制派一直要求政府推行全民強制檢測。對此，特首林鄭月娥昨天坦言：「雖然我說今天的檢測能力已經增強了，但亦未增強到可以按一個鍵便完成一百幾十萬個檢測。」她提及，早前進行的大規模普及社區檢測，需要中央幫忙在三個省份引進五百八十位化驗所人員，本港亦要動用數以千計的採樣員，才能夠在兩星期內做到一百七十萬個自願性檢測。

　　她強調，這不是一個口號式工作，是科學為本，亦要有能力、有成效的認真工作。
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