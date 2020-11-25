﻿歌舞群組再增54人 ﻿﻿患者曾訪多區大會堂﻿

本港昨天新增八十宗新冠肺炎確診個案，歌舞群組持續擴散，再多五十四人中招，群組累計一百八十七宗個案。群組部份患者曾赴上水大會堂及沙田大會堂跳舞，亦有人曾到大圍隆亨社區中心唱歌。同時，本港新增十宗本地源頭不明個案，另有逾五十人初步確診，包括一名北角蘇浙公學學生，該校要暫停面授課堂十四天。



八十宗新增個案中，有六十九宗為本地個案，其中五十四宗屬歌舞群組，十宗源頭不明。除了早前已公佈的二十一個跳舞及唱歌場所外，有歌舞群組的患者曾赴上水大會堂及沙田大會堂跳舞，以及到大圍隆亨社區中心唱歌，以上活動涉及十多人至三十人不等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若發現更多跳舞或唱歌場地受牽連，會更新強制檢測場所名單。



蘇浙學生中招 停課14天



張竹君指出，群組新增患者包括灣仔食肆「星月居」的一名員工，以及沙田路德會新翠少年中心一名託管導師。大圍仁安醫院再多一名X光部門職員染疫，該部門共計兩人確診。張懷疑患者經共用休息室感染，部份員工需檢疫。另有消息指，警方暫時已成功追蹤到與歌舞群組相關的二百七十位密切接觸者，將全送去竹篙灣檢疫中心檢疫。



食衞局副局長徐德義昨在立法會被問規管有否漏洞，他指跳舞活動及場所多樣化，要用一條條例去規管有困難，因此要以活動的風險作規管，處所提供場地予有關活動都要暫停。



至於十宗源頭不明個案，遍佈沙田、將軍澳、大圍、東涌、筲箕灣、北角等，包括一名大圍美林商場海港燒鵝海鮮酒家的樓面，是經食環署特定群組檢測發現。另有逾五十人初步確診，涉及一名北角蘇浙公學十五歲男學生。該校要暫停面授課堂十四天，全校師生要接受檢測。



確診男曾到旺⻆嫖妓



此外，消息指一名前天公佈的三十五歲源頭不明男患者，曾於本月八日到旺角建興大廈光顧「一樓一」嫖妓。警方連同衞生署人員前天曾派員到場尋找其接觸者，但未能找到涉事鳳姐。在上址大廈任保安員十多年的鄭先生稱，昨早未見有衞生署職員到來派樽，大廈大部份人都會戴口罩；他指消毒工作一定會加強。張竹君昨未有回應會否要求大廈接受強制檢測。



