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胡應湘妻聲明不涉歌舞群組

2020-11-25 列印
　　歌舞群組涉及多位上流人士，合和實業主席胡應湘的妻子胡郭秀萍昨天聲明指，已多時沒有與外界報道的確診人士接觸，以及參與任何跳舞活動。她強調，一貫嚴守政府抗疫措施及指引，與港人同心抗疫，衷心希望香港早日抗疫成功。

　　此外，歌舞群組一名六十五歲女患者，曾到訪位於半山舊山頂道十號的婦女遊樂會（Ladies Recreation Club）。該會明日關閉進行深層清潔，並將於周四重開。

　　香港體育舞蹈總會會長葉賜偉昨表示，本港舞池地方一般較小，容易增加風險，跳舞的鞋及服飾亦未必會每次清洗，容易將病毒帶到其他地方。

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