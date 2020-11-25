在油麻地社區檢測中心，早上持續有幾十名曾赴指定跳舞場所的人士，在指定隊伍等候接受檢測。有市民表示，已在網上預約收費檢測服務，到場後才知道跳舞群組人士接受強制免費檢測，不設預約，最終排隊逾一小時，認為中心安排混亂。
政府將於本周末或最遲下周初增設五間社區檢測中心，並會將派發樣本瓶的服務擴展至全港一百二十一間郵政局，亦正與港鐵商討以擴展至一些主要的港鐵站。但市民仍要到醫管局四十七間門診和衞生署十三間診所交回有關樣本瓶。
本港新冠肺炎疫情大反彈，政府昨宣佈明天凌晨起收緊社交距離措施，包括關閉酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會；禁止在會址進行現場表演或跳舞活動；所有餐飲處所的宴會人數上限為四十人，即四人一枱，不可多...
2020-11-25
「長征五號」遙五運載嫦娥五號探測器，昨日凌晨四時三十分在海南文昌航天發射場成功發射，在飛行約二千二百秒後，順利將探測器送入預定地月轉移軌道，實施中國首次地外天體採樣返回任務。如果任務成功，中國將會成為...
2020-11-25
在華盛頓國家動物園內出生的熊貓BB，來到這個世界三個多月後，十三點五萬名市民一致為牠改了一個名字，叫做「小奇蹟」（Xiao Qi Ji）。 管理該動物園的史密森尼學會當地時間周一早上公布有關消息。學會早前進行了為期五天的網上投票，提供福仔（Fu Zai）、小奇蹟（Xiao Qi ji）、幸福（Xing Fu）及仔仔（Zai Zai）等四個名予公眾選擇，並為每個名字配上英文解釋，以及普通話發音。最終「小奇蹟」獲得近十三點五萬票勝出。 「小奇蹟」今年八月二十一日出生，是大熊貓美香（Mei Xiang）產下的第四胎公熊貓。動物園獸醫說，「小奇蹟」現已增重至十點四磅，開始...
2020-11-25
西營盤位處中、小學名校網，是不少家庭客入市目標，當中樓齡11年的縉城峰，主打2房及3房單位，並自設住客會所。以下介紹的放盤，面積763方呎，3房套改2房套，大廳佈置充滿品味格調，而露台更可180度飽覽...
2020-11-25
美國總統選舉塵埃落定，拜登正式獲得交接授權，令總統選舉不確定性降溫，刺激美股上升，其中杜指於史上首次突破三萬點創新高；納指則曾升103點，高見11984點；標普500指數則升44點，報3622點。 ...
2020-11-25
夏薩特過往在車路士曾逼走領隊干地，上季加盟皇家馬德里以來，因傷病狀態持續低迷，更踢到失去信心。相反，干地在國際米蘭重新出發，以拿達路馬天尼斯激活盧卡古組頂級鋒線，今晚歐聯B組出線關鍵戰，有力主場擊退銀河艦隊報復。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 干地一六至一八球季曾帶領車路士奪英超和足總盃錦標，但與當時的攻擊王牌夏薩特不和，後者曾公開批評他操練沉悶，令自己失去對足球的熱誠。這名五十一歲意大利名帥一八年夏天被辭退，夏薩特一年後也高調登艦，輾轉在今晚再次重遇。 曾被批操練沉悶 可是，夏薩特甫上艦即體重超標，及後又因為傷...
2020-11-25
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
現年39歲的袁偉豪與富家千金、29歲的張寶兒，上月入紙排期註冊結婚，本港爆發第四波新冠肺炎疫情下，兩人昨日被傳媒發現在清水灣豪宅愛巢低調簽紙完婚，他們坦言因限聚令感到頭痛，仍盡量遵守措施順利完成婚禮。...
2020-11-25
政府推出「安心出行」流動程式以來，僅一萬多個處所貼出二維碼，當中不少為公營機構，反映大部份場所並未配合，對市民記錄個人行程，作用有限，也未能讓當局快速地追查確診個案曾到訪之處，情況不理想。 當局昨天決定，酒吧、食店等飲食場所，以及遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間等表列場所，均需於十二月初申請並展示二維碼，方向走對了，但為何不盡可能擴大實施？要求人流多的地方也採用，這種半桶水行事方式，實為抗疫之大忌。 本港出現新冠肺炎疫情近一年，各界的防疫意識大為提高，即使法例沒有強制要求，絕大部份商店、商場、屋苑等人流多的地方，都自發提供搓手酒精，也要求進入者量...
2020-11-25
自己賭馬與撰稿的最大分別，在於前者只要有一個原因就可以，甚至只是單純地「我喜歡」也沒問題，反正贏輸都是自己的事；但向人推介則要有充分理由，否則很不負責。因此，筆者選作重心的馬，一般都是優點多於缺點。然...
2020-11-25