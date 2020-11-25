強檢發現50病例

政府刊憲，要求於本月一日至二十一日曾到訪十四間指明跳舞場所的人士，昨天或之前接受新冠病毒檢測；曾到訪前天新增的七間場所之人士就要於周五前接受檢測。暫有二千八百名相關人士接受檢測，找出五十名初步確診者。



在油麻地社區檢測中心，早上持續有幾十名曾赴指定跳舞場所的人士，在指定隊伍等候接受檢測。有市民表示，已在網上預約收費檢測服務，到場後才知道跳舞群組人士接受強制免費檢測，不設預約，最終排隊逾一小時，認為中心安排混亂。



政府將於本周末或最遲下周初增設五間社區檢測中心，並會將派發樣本瓶的服務擴展至全港一百二十一間郵政局，亦正與港鐵商討以擴展至一些主要的港鐵站。但市民仍要到醫管局四十七間門診和衞生署十三間診所交回有關樣本瓶。



