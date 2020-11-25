  • 2020年11月25日 星期三
  • 22º
  • 83%
熱門： 舞癡嫲嫲新冠肺炎City’super酒吧夜總會

日報新聞 > 港聞

自由黨「關懷基金」補貼多個行業從業員

2020-11-25 列印
　　自由黨表示，支持政府為沒有薪病假受僱或自僱的確診新冠病毒患者，派發一筆過五千元的津貼，同時宣佈啟動該黨的「關懷基金」，撥款二百萬元，為合資格得到政府津貼的航運交通業、飲食業、零售及批發界、紡織及製衣業界的從業員，額外提供四千元補貼，名額暫定五百人。

　　飲食界議員張宇人表示，該黨設立的「關懷基金」是希望在合適時間配合政府，希望政府能分辨確診患者是否屬四個行業當中，並協助他們連同政府的五千元津貼，將一共九千元的津貼向合資格患者發放。　批發及零售界議員邵家輝則指，新冠肺炎並不是傷風感冒，甚至有機會引致死亡，不認為市民會為了數千元而染病。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd