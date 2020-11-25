「回港易」不會停 林鄭：內地控制疫情非常好

本港疫情突然惡化，紛紛收緊防疫措施。特首林鄭月娥表示，現階段不會叫停「回港易」計劃，原因之一是內地和澳門控制疫情的工作「非常非常好」，當局對兩地回港人士所發出的檢疫令，沒有錄得有確診個案，顯示當地疫情十分平穩。



有需要時作調整



被問到會否叫停「回港易」計劃，林鄭月娥指計劃實施首天，有近兩三千名港人回來，他們都感到安慰，指計劃能滿足香港居民回港覆診、探親等，應該繼續進行，當局會不斷檢視情況，有需要時作出調整。



她又說，計劃涉及內地及澳門，兩地疫情控制得非常好，針對內地及澳門所發出的三十二萬張檢疫令，至今一宗確診都沒有，反而針對海外回港的發出的二十一萬張檢疫令，有一千一百六十七宗確診。「回港易」容許身處廣東省及澳門的港人入境時，持有效核酸檢測陰性結果證明，可獲豁免十四日強制檢疫。



