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美股中段衝破三萬點

2020-11-25 列印
　　市場出現多項利好消息，包括疫苗開發工作漸露曙光，以及美國總統過渡安排有進展，美國周二股市向好，杜指中段報三○○二八點，升四百三十七點；納指則報一二○○二點，升一百二十一點。

　　滙控美國預託證券價格見四十一點一港元，升一點三五港元；騰訊則見五百八十三點八五港元，跌零點一五港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百零三美元，跌三十四點八美元；紐約期油則報每桶四十五點一八美元，升二點一二美元。
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