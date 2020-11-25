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亞博醫療中心重開 首日料接收40病人

2020-11-25 列印
亞博醫療中心重開 首日料接收40病人
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　　本地疫情升溫，醫管局宣佈今天重啟亞博館一號及二號展館，用作社區治療設施，首階段提供二百張病牀，接收輕微病徵或初步確診的十八至六十歲新冠肺炎患者，預計首日接收超過四十名確診病人。人手方面，社區治療設施有一百五十位醫護人員，包括七十多位公立醫院醫生及護士，另有約六十位私家醫生和護士有興趣協助。如日後有需要，亞博館八號至十一號展館，合共可提供一千九百張病牀。

　　醫管局表示，病徵輕微的患者會直接送往一號館治療，隔日照X光、驗血，並在特定時間留深喉唾液樣本；初步確診患者，則會先送往二號館。兩個展館的患者不會有任何接觸。

　　此外，康文署宣佈下周一起在轄下表演場地實施進一步防疫措施，演出者在有現場觀眾的表演期間，不能佩戴口罩，演出前七十二小時內，也要取得陰性病毒檢測結果證明。如有違規，康文署會保留禁止演出的權利。

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