美酒佳餚巡禮大師班近17萬人次觀看

因應疫情移師網上舉行的「香港美酒佳餚巡禮」踏入第三周，繼續有名廚和酒評家於本周末在網上開班，而最後一輪（下月五至六日)「網上大師班」的食材及品酒套裝，亦會在今日開售，當中包括威士忌品酒班、西班牙海鮮飯秘技班等。



旅發局指，首輪十二堂「網上大師班」已經於過去周六、日順利舉行，總收看人數錄近十七萬人次。本周六由日本SSI認定唎酒師盧靜文主講的「雪女神」清酒班，雖然品酒套裝已全數售罄，但網民仍可免費收看網上直播。



另外，旅發局亦聯同多間星級酒店及人氣餐廳，推出共三十款下午茶及中、西美食的外賣或外送套餐，各款套餐銷情均不俗。



