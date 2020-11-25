港府斥英「香港半年報告」指責毫無根據

政府發言人指，沒有人比中央人民政府更堅定履行「一國兩制」，批評英國政府近期作出的所謂回應，均顯然違反其國際義務。
外交部發言人趙立堅指責英方顛倒是非黑白，又試圖對香港事務說三道四，對中方進行無禮指責，批評英國無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。
本港新冠肺炎疫情大反彈，政府昨宣佈明天凌晨起收緊社交距離措施，包括關閉酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會；禁止在會址進行現場表演或跳舞活動；所有餐飲處所的宴會人數上限為四十人，即四人一枱，不可多...
2020-11-25
「長征五號」遙五運載嫦娥五號探測器，昨日凌晨四時三十分在海南文昌航天發射場成功發射，在飛行約二千二百秒後，順利將探測器送入預定地月轉移軌道，實施中國首次地外天體採樣返回任務。如果任務成功，中國將會成為...
2020-11-25
在華盛頓國家動物園內出生的熊貓BB，來到這個世界三個多月後，十三點五萬名市民一致為牠改了一個名字，叫做「小奇蹟」（Xiao Qi Ji）。 管理該動物園的史密森尼學會當地時間周一早上公布有關消息。學會早前進行了為期五天的網上投票，提供福仔（Fu Zai）、小奇蹟（Xiao Qi ji）、幸福（Xing Fu）及仔仔（Zai Zai）等四個名予公眾選擇，並為每個名字配上英文解釋，以及普通話發音。最終「小奇蹟」獲得近十三點五萬票勝出。 「小奇蹟」今年八月二十一日出生，是大熊貓美香（Mei Xiang）產下的第四胎公熊貓。動物園獸醫說，「小奇蹟」現已增重至十點四磅，開始...
2020-11-25
西營盤位處中、小學名校網，是不少家庭客入市目標，當中樓齡11年的縉城峰，主打2房及3房單位，並自設住客會所。以下介紹的放盤，面積763方呎，3房套改2房套，大廳佈置充滿品味格調，而露台更可180度飽覽...
2020-11-25
美國總統選舉塵埃落定，拜登正式獲得交接授權，令總統選舉不確定性降溫，刺激美股上升，其中杜指於史上首次突破三萬點創新高；納指則曾升103點，高見11984點；標普500指數則升44點，報3622點。 ...
2020-11-25
夏薩特過往在車路士曾逼走領隊干地，上季加盟皇家馬德里以來，因傷病狀態持續低迷，更踢到失去信心。相反，干地在國際米蘭重新出發，以拿達路馬天尼斯激活盧卡古組頂級鋒線，今晚歐聯B組出線關鍵戰，有力主場擊退銀河艦隊報復。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 干地一六至一八球季曾帶領車路士奪英超和足總盃錦標，但與當時的攻擊王牌夏薩特不和，後者曾公開批評他操練沉悶，令自己失去對足球的熱誠。這名五十一歲意大利名帥一八年夏天被辭退，夏薩特一年後也高調登艦，輾轉在今晚再次重遇。 曾被批操練沉悶 可是，夏薩特甫上艦即體重超標，及後又因為傷...
2020-11-25
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
現年39歲的袁偉豪與富家千金、29歲的張寶兒，上月入紙排期註冊結婚，本港爆發第四波新冠肺炎疫情下，兩人昨日被傳媒發現在清水灣豪宅愛巢低調簽紙完婚，他們坦言因限聚令感到頭痛，仍盡量遵守措施順利完成婚禮。...
2020-11-25
政府推出「安心出行」流動程式以來，僅一萬多個處所貼出二維碼，當中不少為公營機構，反映大部份場所並未配合，對市民記錄個人行程，作用有限，也未能讓當局快速地追查確診個案曾到訪之處，情況不理想。 當局昨天決定，酒吧、食店等飲食場所，以及遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間等表列場所，均需於十二月初申請並展示二維碼，方向走對了，但為何不盡可能擴大實施？要求人流多的地方也採用，這種半桶水行事方式，實為抗疫之大忌。 本港出現新冠肺炎疫情近一年，各界的防疫意識大為提高，即使法例沒有強制要求，絕大部份商店、商場、屋苑等人流多的地方，都自發提供搓手酒精，也要求進入者量...
2020-11-25
自己賭馬與撰稿的最大分別，在於前者只要有一個原因就可以，甚至只是單純地「我喜歡」也沒問題，反正贏輸都是自己的事；但向人推介則要有充分理由，否則很不負責。因此，筆者選作重心的馬，一般都是優點多於缺點。然...
2020-11-25