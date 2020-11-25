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港府斥英「香港半年報告」指責毫無根據

2020-11-25 列印
　　英國政府向國會提交「香港半年報告」，指中國自今年六月起兩次違反《中英聯合聲明》。特區政府強烈反駁英國的不負責任評論，形容其對若干香港特區近期事態發展作出以偏概全的攻擊及毫無根據的指責。在北京，外交部直斥英國在殖民統治時期沒給予香港民主，今日亦沒資格擔任「判官」，敦促英方摒棄殖民主義思想，收起虛偽和雙重標準，停止干涉別國內政。

　　政府發言人指，沒有人比中央人民政府更堅定履行「一國兩制」，批評英國政府近期作出的所謂回應，均顯然違反其國際義務。

　　外交部發言人趙立堅指責英方顛倒是非黑白，又試圖對香港事務說三道四，對中方進行無禮指責，批評英國無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。

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