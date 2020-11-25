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數碼娛樂領袖論壇下月舉行

2020-11-25 列印
數碼娛樂領袖論壇下月舉行
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　　數碼港下月十一日及十二日，舉辦「數碼娛樂領袖論壇」（簡稱DELF）（見圖），邀請全球的業內知名領袖、業界菁英剖析遊戲與電競業的發展前景和未來商機所在，解構區內不同市場的遊戲與電競業趨勢，讓參與者了解遊戲與電競產業的發展，並為為期一個月的「數碼娛樂巡禮」（DE*Spark）揭開序幕。

　　數碼港表示，今年DELF的主題為「數碼娛樂新常態：從遊戲邁向電競」，創造全方位線上線下新體驗，項目包括行業論壇、現場競賽和表演賽等。

　　至於為期一個月至明年一月的DE*Spark，設有超過二十場「現場競賽」及線上賽事，及三十多個體驗展位。

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