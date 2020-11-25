知專生作品靈感源於自身經驗 母子未來車「an」設計奪冠

你覺得三十年後的汽車會是怎樣？由首屆 「設計未來」汽車設計比賽冠軍作品來看，未來車可能是「圓形」的。這次獲總冠軍的母子未來車 「an」，是由香港知專設計學院 （HKDI） 產品設計系高級文憑畢業生周穗莹設計。她除獲港幣兩萬元獎學金外，更成為意大利汽車設計公司Zagato的首位香港實習生。



「設計未來」汽車設計比賽是以「香港2050年的未來移動概念」作為藍本，讓參加者設計心目中的未來汽車。除總冠軍周穗莹外，同為HKDI產品設計系高級文憑畢業生廖成鍇獲最佳展現獎，而最佳未來設計獎則由香港城市大學工程系三年級學生薜李晨奪得。最具實用性獎就由來自香港專業教育學院 （IVE） （青衣）工程系高級文憑畢業生古明慧獲得。以上作品，都會在「設計香港」計劃中展出。



這個外觀好似「生態箱」的an，據周穗莹所說：「an的靈感來自媽媽和嬰孩這個密不可分的關係，讓乘客在車內感受到恍如置身母親懷中那種舒適、溫暖和安全的感覺。」她表示，概念源於對乘車環境的探索，她說：「一開始是想先營造一個舒適而安全的環境，所以最後選擇多玻璃及比較「有機」及圓潤的設計。」座椅是an的另一特色設計。周穗莹指：「an的座椅是打算以擁有仿生性的材料來製造，令座椅可以按人體的成長而變化，讓不論任何身材的人都可擁有合適大小的座椅。」靈感是來自其自身經驗，「身材不大眾化的乘客會較難在公眾交通工具中找到舒適的座椅」。an的能源及零件放置方面，由於未有令周穗莹可接受的解決方案而暫時未決，但她預期會以流行的「電池車」及「無人駕駛」方向發展。雖然「an」只是概念車，仍獲首席評審、Zagato行政總裁Dr Andrea Zagato的高度肯定，他指「作品仿效胚胎設計，非常正面亦極具啟發性」，更表示相當欣賞參加者能切實地將概念活現於作品當中。



