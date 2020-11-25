設計過程苦樂參半

周穗莹對這次獲獎很開心，同時對可成為Zagato的實習生充滿期待。她表示：「對於被譽為『設計發源地』之一的意大利，很感興趣。究竟會擁有怎樣環境去培養設計零感？」同時她指出，這個是一個好難得的機會可以長時間跟隨一位設計師學習。而她相信可以在實習過程中，透過與工程師的合作，更可進一步完善「an」。



她更對同樣想踏上設計之路的人，作出勸勉：「如果你只是想喜歡畫畫，是不足夠成為設計」她形容，在設計過程中會有快樂，同時伴隨著痛苦，例如需要與他人溝通、或技術上及靈感上的問題。她表示：「想成為真正的設計，必須要有可以支持自己一直創作的熱愛。」







