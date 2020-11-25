﻿政府平價檢測服務衝擊﻿ ﻿私營化驗所攻商務客救亡﻿

政府於本月中啟用社區檢測中心，推出平價檢測服務，直接衝擊私人市場。過去數月，檢測業界擴大病毒檢測能力，有化驗所更斥資過百萬升級硬件，以高薪招攬人手，檢測成本有增無減，定價難以大幅下調，短期內又無法轉推其他服務，恐陷入裁員危機。醫務化驗業界唯有從高效率服務入手，承接更多高端商務客，助急需外訪的企業員工，短時間提供化驗報告。



價格競爭下，多所醫院及私營化驗所相繼下調檢測費用，惟因檢測成本高，減價後普遍仍高於社區檢測中心的收費上限二百四十元。去年底開業的現代基因技術有限公司，是政府認可進行新冠病毒核酸檢測的醫療檢測機構之一。其行政部總監容小姐坦言，公司原本只提供基因檢測服務，今年初看準肺炎病毒檢測需求，於是斥資七位數字增加檢測能力，每日可檢測四、五百個樣本，但因政府將推出低價檢測，使其公司大失預算。



人手成本大增



容小姐慨歎，聘請化驗人手的成本在不足一年間大增，去年底二級醫務化驗員月薪約一萬五千元，但至本年初即急升近四成，目前更升至三萬五千元，「疫症高峰期檢測人手不足，我們出高三千元搶人回來，不久又被人再出高五千元搶走。」



面對成本壓力不變、檢測需求下跌，加上囤積了一定數量的檢測工具，容小姐承認營運壓力大，即使有意轉型高端檢測或其他服務，也非短期內能夠做到。據她所知，港府認可的醫療檢測機構，撇除醫院屬下的病理化驗室及大型化驗所，數家較小規模的檢測機構同樣面對類似問題，「坊間有化驗所開始裁員，我們也不想行到這一步。」



香港醫務化驗所總會主席李偉振認同，醫務化驗業界近月不斷擴展檢測容量，投入資源添置儀器、試劑，惟在官方低價檢測的競爭下，部份化驗所的試劑存量或會過剩。



生物科技協會主席于常海亦知悉，業內有化驗機構為通過衞生署的質量認證，不惜投資擴充實驗室面積，以增加檢測量，惟因實驗室未能及時申請ISO認證，暫未成為政府認可的檢測機構。



官方低價檢測衝擊下，提供多項檢測服務的醫學化驗所對前景仍有信心。栢立醫學化驗所經理譚小姐直言，急需公幹的企業商務客為其主要客群，如近月曾於三小時內為客戶提供檢測報告，讓對方取得結果後馬上登機或憑據購買機票，料其日後仍會使用私營服務，「商務客通常都要很快有結果，他們亦不會去檢測中心慢慢排隊。」



快速提供報告 保持競爭力



從事居家護理的初創公司Evercare，疫下亦新增居家新冠病毒核酸檢測服務，其共同創辦人兼行政總裁王維駿指出，其檢測服務會派註冊護士上門，為客戶進行鼻咽拭子採樣，最快即日有檢測結果，同時又為顧客安排醫生簽署的健康證明書，以符合日本、印尼及泰國等地的入境要求。



王維駿表示，其服務主攻高消費力的客戶，不擔心會被社區檢測中心「搶客」，「始終有不少人希望足不出戶亦可做檢測，如近日大埔區確診個案增多，當區有公司要求我們上門為員工做檢測。」



