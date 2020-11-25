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港鐵增設育嬰間 粉藍主調營造舒適感

2020-11-25 列印
　　港鐵因應乘客對增設哺乳設施的需求不斷上升，現時共有二十三個轉線車站提供育嬰設施，未來在設計及規劃新鐵路線時，亦會於所有新車站加設育嬰間。

　　港鐵設計主任高志倫指出，構思設施室內設計時，希望可以為嬰兒帶來舒適及開心的感覺。

　　育嬰間以粉藍色為主色，高志倫指透過柔和色調營造舒適及寧靜的氣氛，卡通貼紙位置亦考慮到嬰兒的視線水平，希望可以吸引他們的目光，讓家長為嬰兒哺乳或換尿布時更輕鬆。　

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