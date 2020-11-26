﻿施政報告微甜 延交津 300萬人受惠

特首林鄭月娥（上圖）昨天發表其任內第四份《施政報告》，重點放在講述中央對本港的支持，也觸及覓地建屋。民生方面，她只向 市民派了一粒「細糖」，減輕市民外出的交通費，包括延長公共交通費用津貼計劃至明年六月底，料逾三百萬市民受惠。港鐵八達通申費八折優惠亦延長至明年三月。



為紓緩市民疫情期間的交通費負擔，《施政報告》宣佈，當局今年七月至十二月暫時將「公共交通費用補貼計劃」每月車費水平由四百元放寬至二百元，措施將延長六個月，直至明年六月三十日為止，市民每個月的公共交通開支逾二百元，就可獲超額費用的三分之一作為補貼。



林鄭表示，明年一月一日至六月三十日，政府將繼續為每月公共交通開支超出二百元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為四百元，預計每月約有三百八十萬名市民受惠。



港鐵八折延三個月



此外，港鐵與政府磋商後，亦決定原定今年年底結束的車費八折優惠，延長三個月至明年三月。港鐵其後公佈，「全月通加強版」和「港鐵都會票」的一百元扣減優惠亦延續至明年六月。以上兩款優惠車票將在明年七月實施新售價，新售價較原價一般增加約百分之二至三。



至於近日備受關注的兩元乘車優惠，林鄭指政府大致完成內部評估，在有效打擊和防止濫用的前提下，會把所需撥款納入二○二一至二二年度《財政預算案》，希望該年度內逐步落實。此外，為支援難以應付日常食物開支的個人及家庭，社會福利署二○○九年二月起推行「短期食物援助服務計劃」，補足其他扶貧措施及協助弱勢社羣應對財政困難。《施政報告》指，政府會在現有服務合約完成後，即從明年八月開始，預留四億一千五百萬元的經常開支，將相關計劃恆常化。