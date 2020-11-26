﻿未來十年建31.6萬公屋 「明日大嶼」加快前期研究

特首林鄭月娥（圖）在《施政報告》指出，經多年努力，政府的土地房屋工作初見成功，已全數覓得三百三十公頃土地，可供應三十一點六萬個公營房屋單位，滿足未來十年的需求。同時，林鄭強調不會放棄「明日大嶼願景」填海計劃，強調計劃在財務上切實可行，將加快開展工作，以應付未來十年以後的建屋用地需要。



林鄭表示，經多年努力，當局全數覓得三百三十公頃土地，可供應三十一點六萬個公營房屋單位，滿足未來十年的需求，達到《長遠房屋策略》目標。有關土地不少來自新界西北及新界北，並在北環線鐵路項目沿線附近的新田、牛潭尾及凹頭，覓得合共九十公頃土地，預料能提供逾七萬個單位。據悉牛潭尾只會用於興建公營房屋。



林鄭又指，港鐵小蠔灣車廠用地上蓋中長期將提供約兩萬個單位，較早前宣佈多六千個，其中一半單位屬資助出售房屋，據悉當局傾向建居屋。至於已收回重建的三個寮屋區，包括茶果嶺、牛池灣及竹園聯合村等，當局將交由房協興建六千三百個公營房屋單位，據悉當局可能將部份土地用作安置單位，並爭取明年上半年改劃土地，二○二五年起分階段進行基建工程。



五月推出「土地共享先導」



政府五月推出「土地共享先導計劃」，容許改劃私人土地，並預留部份興建公營房屋。據悉，當局目前收到四十個查詢，涉及十個項目，正商討其中三個，主要位於新界東北及西北，每個項目能提供一千至數千個單位，預料明年上半年有首個計劃供審批。



首批單位最快2033推出



林鄭強調，政府不會放棄「明日大嶼願景」填海計劃，會爭取盡快開展有關研究，強調計劃提供的土地最多，財務上亦切實可行，會為香港帶來巨大經濟效益，將積極探討新融資方案，以應付十年以後的建屋用地需要。消息指，計劃二○二六至二○二七年開始填海，並在二○三三至二○三四年推出首批單位。



此外，下年度「綠置居」約四千七百個單位將於明年分期出售，首批約二千一百個單位會於明年五月推出；亦會在二○二二年底清空石籬中轉屋，以用作公營房屋發展。