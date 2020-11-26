﻿九萬輪候公屋戶獲津貼 最多3000元

公屋輪候時間愈來愈長，《施政報告》向長期等候上樓家庭伸援手，每戶獲發現金津貼，相等於綜援金額的一半，約由一千至三千元，為期三年，預料惠及約九萬戶，總開支達八十億元。



特首林鄭月娥表示，將向長時間輪候公屋的基層家庭提供現金津貼，包括非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋超過三年家庭、未被首次編配公屋的合資格二人或以上家庭，以及長者一人申請者，初步預料惠及約九萬戶，希望明年中接受申請，七月起派發津貼。據悉，計劃將試行三年，津貼額為一半綜援的金額，即每個家庭可獲一千至三千多元，計劃合共支出約八十多億元。



加快推行「劏房」租管過渡房屋



林鄭又指，「劏房」租務管制研究工作小組已於今年四月成立，七月設立三個專題小組委員會，探討與「劏房」有關的社會、經濟、法律等課題，並正就「劏房」租務管制的問題收集社會意見。工作小組爭取在明年年第一季完成研究，並將報告呈交政府考慮。



林鄭說，政府大力推動過渡性房屋發展，且在過去一年取得令人鼓舞的進展，連同正深入研議的三千四百個單位，當局已覓得可在未來三年內提供一萬三千二百個單位的土地，距離政府早前一萬五千個單位的承諾只差百分之十二。她又指，政府將資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店及賓館單位作過渡性房屋用途。



公屋聯會總幹事招國偉認為，《施政報告》中不少房屋項目都是「老調重彈」，對此感到失望，但他肯定政府已經全數覓得三百三十公頃用作公營房屋的土地，期望能按時間表推進公屋建設。他又指，不少基層市民均受疫情影響，期望當局加快派津貼。