﻿非住宅物業撤「辣招」 今起免雙倍印花稅

受新冠肺炎疫情打擊，工廈需求下跌，價格亦回落，商舖亦出現不少吉舖。特首林鄭月娥在《施政報告》中提到，由今天起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。她指，受經濟下行及疫情等影響，過去一段時間非住宅物業的售價及需求，已顯著回落，認為現在適時撤銷有關印花稅，但強調當局不會調整住宅的「辣招」。



林鄭表示，為協助企業應付因經濟不景而出現的財政問題，政府將撤銷非住宅物業雙倍印花稅，換言之，商舖、寫字樓、工廠大廈及車位買賣等，不需要再支付雙倍稅率。她說，會繼續留意非住宅物業的市場情況，在有需要時會再次採取合適措施，以確保市場的平穩發展。行政會議昨早通過修訂《印花稅條例》，措施今日生效。



暫不調整住宅「辣招」



政府消息人士指，有部份議員反映，一些業主因生意周轉問題需要套現，雙倍印花稅令他們難以出售。在二○一九至二○二○財政年度，政府的非住宅物業雙倍從價印花稅的收入為五十一億元；截至九月非住宅物業價格，已較一八、一九年高峰期累挫百分之十三至十九，今年上半年交投亦都較「出招」前高峰整體急跌八成，消息指考慮到經濟環境及市場趨勢，認為現時適時撤辣。



至於估計今次撤辣所致的少收稅款，消息人士就指，假設交投不變，則稅收會減少一半，但若成功刺激市場交投，則可以抵銷相關的影響。美聯工商舖行政總裁黃漢成歡迎有關措施，認為有助用家或外來資金入市，亦能讓有意沽貨套現的商家取得賴以周轉的「救命錢」。他提到十月在上環、中環及金鐘等商廈的空置率，創○八年金融海嘯後的新高紀錄。



至於住宅方面，林鄭強調，現時房屋供應緊絀情況持續，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，故政府並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。