撥款六億元援助旅業 導遊領隊司機獲津貼

一場疫情，旅遊業陷於火深火熱，幾近全面停擺，不少業內人士零收入。《施政報告》宣佈撥出近六億元支援旅遊業，大小旅行代理商、相關職員、導遊、旅巴司機均獲一次過現金津貼。此外，政府亦落實推行兩個新會議展覽業場館計劃。



《施政報告》宣佈，撥出近六億元支援旅遊業，包括向每一間持牌旅行代理商提供現金津貼，十名職員或以下旅行社會獲十萬元津貼；十一名或以上員工的旅行社，以每名職員一萬元津貼為計算基準，料約一千七百間旅行社受惠。



當局又向每名職員及以導遊領隊為主業的自由工作者發放一次過一萬五千元津貼，料約一萬九千名從業員受惠。每名以接載旅客為主的旅遊巴司機獲一次過六千七百元津貼，約三千四百人受惠，相關發放安排將於稍後公佈。



開拓本地綠色旅遊



政府指，疫情下，出入境旅遊市場均全面停頓，旅遊業成為疫情下受到最嚴重打擊的行業之一，預料旅遊業在未來一段頗長時間仍然面對嚴峻挑戰，政府決定為業界推出進一步的紓困措施。特首林鄭月娥說，待疫情緩和後，政府會開拓更多本地文化和綠色旅遊資源以重振旅遊業。旅發局亦趁機審視香港的旅遊定位，以應對未來挑戰。林鄭稱，她稍後訪京，亦會爭取文化及旅遊部繼續支持兩地旅遊合作，並提升旅遊業的質素。



增建兩會展設施



此外，政府決定落實把灣仔北三座政府大樓和港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，而機管局亦會投資興建亞博館第二期。兩個計劃將合共增加超過四成空間。不過，鑑於在沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心涉及多重技術困難、不確定的施工期和不合乎成本效益的考慮，會轉作其他用途。



