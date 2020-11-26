「躍動港島南」改造消閒區 海洋公園接管海鮮舫

南區將會變身。《施政報告》公佈，推行「躍動港島南」計劃，將南區改造成全新的消閒玩樂地區，包括由政府牽頭發展海洋公園，將不敵新冠肺炎疫情而暫停營業的「珍寶海鮮舫」納入公園的管理，冀能在香港仔避風塘重生。



林鄭表示，港島南區過去受道路和交通基建限制，未有較清晰的發展定位，她宣佈推出「躍動港島南」計劃，主力發展海洋公園，深化和善用其優勢，配合明年夏天啟用的水上樂園，提供多元娛樂消閒及旅遊體驗。



海鮮舫業主無償捐贈



她透露，擁有珍寶海鮮舫的業主，同意無償捐贈海鮮舫給海洋公園，政府將推動海洋公園和非政府機構協作，致力活化海鮮舫，令南區變成一個富特色的歷史文化和旅遊景點。



政府消息指，海洋公園會在今年底或明年初交代「重生方案」，包括明年六月後的財務安排，不排除要修改海洋公園條例。



至於活化海鮮舫，消息指，會由海洋公園交另一間非政府機構管理，但要自負盈虧。



海洋公園歡迎政府推行「躍動港島南」計劃，又感謝獲贈珍寶海鮮舫，而公園作為橋樑連繫其他非政府機構協力推動活化海鮮舫，與有榮焉。



此外，政府會開拓連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線，包括研究擴大香港仔避風塘範圍、增加船隻停泊區及登岸設施等；在已復修的石澳石礦場，以公私營合作方式發展水上運動中心；加快重建或改裝黃竹坑舊式工廈，為各新興行業提供更多營運空間；美化黃竹坑商貿區及附近海濱地區的公共空間等。



林鄭亦透露，為配合華富邨重建，港鐵年底會向政府提交南港島線（西段）項目的建議書，部門會隨即研究，適時推動。根據六年前發表的《鐵路發展策略》文件，南港島線（西段）將貫穿香港大學站至黃竹坑站，途經瑪麗醫院、數碼港、華富邨、田灣及香港仔。



