  • 2020年11月26日 星期四
  • 26º
  • 65%
熱門： 施政報告跳舞周星馳八達通懶人包

日報新聞 > 港聞

加大基建工程投資 每年金額逾千億

2020-11-26 列印
　　基建工程投資有助推動經濟，並能創造大量就業機會。特首林鄭月娥在《施政報告》中強調，政府會繼續投資基建，預計未來數年平均每年將超過一千億元，並會盡快開展有關工程項目。政府亦建議立法會批准將每項小型工程開支上限，由目前的三千萬元提升至五千萬元，相信可因而加快落實與民生相關的工程，例如學校和文康設施翻新，改善環境衞生以及道路、渠務及供水等小型工程。

　　此外，發展局過去幾年積極落實「建造業2.0」，令傳統「地盤」行業變得「專業化」、「年輕化」。抗疫期間，利用「組裝合成」建築法極速完成的鯉魚門度假村檢疫中心，就獲得英國土木工程師學會的嘉許。為進一步推動建造業的數碼化和革新，林鄭月娥會在明年主持「國際建造領導高峰會」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd