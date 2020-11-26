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美股中段跌143點

2020-11-26 列印
　　美國周三股市高開十二點後掉頭回落，失守三萬關，杜指中段報二九九○二點，跌一百四十三點；納指則報一二○六二點，升二十五點。滙控美國預託證券價格見四十一點一九港元，跌一點一六港元；騰訊則見五百七十七點九九港元，升四點九九港元。紐約期金報每盎司一千八百零九點七美元，升五點一美元；紐約期油則報每桶四十五點四五美元，升零點五四美元。



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