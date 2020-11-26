包括審核教材調整文憑試比重 改革高中通識教育科 成學習國家發展平台

大批學生參與社會運動，教育問題備受關注。《施政報告》提出改革高中通識教育科，成為學習有關國家發展、《憲法》、《基本法》及法治等平台。特首林鄭月娥表示，通識科推出以來爭議不斷，加上去年出現的社會風波，不少學生違法違規，令人質疑是否教育出現問題，強調不是將問題歸咎通識科，只是有必須改革及糾正已被異化的通識科。教育局會盡快交代細節，包括如何審核通識教材，及調整通識科在文憑試的比重等。



林鄭表示，在去年社會事件中逾萬人被捕，四成為學生，近兩千人屬中小學生，顯示部份青年人守法意識薄弱，欠缺互相包容尊重的價值觀，學校須加強德育、公民及國民教育，提高港人對國家安全概念和守法意識。她指，政府過去兩、三年一直重點改革教育界資源問題，但現階段必須改善教育質素，以及處理教育系統和制度上的問題。



有關通識科的爭議，林鄭指未來改革方向「必須糾正過去通識科被異化的問題」，除了培養思考及理性分析，亦要學習國家發展、《憲法》、《基本法》等。有報道指，政府將全面改革高中通識科，包括文憑試評級由一至五**級，變成只有「合格」和「不合格」，並會由教育局向學校提供教材等。政府消息人士昨稱不評論個別報道，但未有否認或證實通識科評級制度會否更改。



嚴肅跟進「失德」教師



林鄭又指，教育局會嚴肅跟進「不稱職」及「失德」的老師，「包括取消嚴重失德者的教師資格，以免他們誤人子弟」。她期望教師可培訓下一代成為才德兼備、維護「一國兩制」的國家棟樑，故政府會從入職、培訓及管理多方面着手提高教師質素，包括與師資培訓機構商討如何確保老師的師德、品格及操守等。



經民聯議員梁美芬形容，歡迎《施政報告》正面回應改革通識科的訴求，希望可以減少課時，監管老師教學質素，減輕學生壓力，並避免課程內容被有心人利用。教育界立法會議員葉建源指，對於政府有意大幅改變通識科，學界感到不安和反感，反對任何未經專業討論、以政治凌駕教育的課程改革。



