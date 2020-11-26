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引入的士司機扣分制 拒載兜路將提高罰則

2020-11-26 列印
引入的士司機扣分制 拒載兜路將提高罰則
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　　無良的士司機，將會受到更重的懲罰。特首林鄭月娥在《施政報告》中透露，計劃引入的士司機扣分制，運輸及房屋局正籌備修訂法例，分別就非法載客取酬及與的士服務有關的違法行為提高罰則，以保障乘客。政府消息人士指，計劃引入的士司機扣分制，如有拒載、濫收車資、兜路等違法行為會扣分；另外會加重罰則，目前最高罰款為一萬元及監禁六個月。

倡「多元組合」環保連接系統

　　此外，林鄭月娥指，政府已大致完成九龍東環保連接系統的詳細可行性研究，建議在區內推展「多元組合」模式的環保連接系統，發展自動行人道網絡串連啟德、九龍灣和港鐵牛頭角站，打造貫通啟德發展區海濱長廊的行人與單車通道，建造高架平台連接港鐵觀塘站，以及在啟德發展區設置水上的士站，發展局計劃在今年年底前公佈有關詳情。

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