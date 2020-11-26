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十億再注資「創意智優」 推動創意產業發展

2020-11-26 列印
　　特首林鄭月娥在《施政報告》中表示，當局對大力發展創意產業的承諾及決心不變，因此建議向「創意智優計劃」再注資十億元，進一步推動香港創意產業發展，以及為業界在疫情下適應新常態帶來的衝擊提供支援。另外，當局今年七月中宣佈在「電影發展基金」預留約二億六千萬元，推出多項措施涵蓋電影行業不同層面的需要，為行業保留人才及注入新動力。

　　同時，為推動藝術科技，政府向「藝術及體育發展基金」、「創新及科技基金」、「電影發展基金」和「創意智優計劃」各基金預留合共一億元，亦會提供場地和配套設施作實驗用途。

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