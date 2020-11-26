港交所主席：有助確保港資本市場活力 生科股及內地科創板股 納入「互聯互通」範圍

《施政報告》公佈多項金融發展措施，包括將在港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票，納入「互聯互通」的選股範圍；房地產信託投資基金研究放寬投資限制及擴大投資者基礎；以及為私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬免等。



林鄭表示，中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，除了會加快落實在大灣區的「跨境理財通」外，亦同意將按新上市制度在香港上市未有盈利的生物科技公司及內地科創板股票在符合特定條件下納入「互聯互通」的選股範圍。



港交所股價昨日高見三百九十八元，但由於《施政報告》未提及將第二上市的中概股納入「互聯互通」安排，股價午後轉跌，最終收報三百八十三元，跌百分之二點三。港交所主席史美倫指，對《施政報告》表示熱烈歡迎，形容港府積極支持滬深港互聯互通機制的進一步擴容，有助於確保香港資本市場的活力，並不斷提升競爭力和吸引力。



放寬房託基金投資限制



此外，林鄭指，當局銳意推動香港房地產投資信託基金，令香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場，加強香港作為首要資產及財富管理中心的集資功能，並為本地投資者帶來更多元化和提供較穩定回報的投資機會。為此，當局研究多項措施，包括適度放寬房託基金的投資限制、擴闊投資者基礎、改進立法和規管架構以利便行業運作，以及加強市場推廣和投資者教育。



同時，政府會為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。當局已就建議諮詢業界，並正擬備相關法例，目標是在短期內向立法會提交修訂條例草案。



林鄭說，家族辦公室業務發展蓬勃，是財富及資產管理業重要的增長部份。為進一步推動香港的家族辦公室業務，投資推廣署將成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。



