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政府嚴控經常性開支 重新審視開設首長級職位

2020-11-26 列印
■林鄭表示，目前政府嚴控經常開支增長，各部門須推行服務改革，落實利民便民的措施。
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　　特首林鄭月娥表示，在嚴控經常開支增長、公務員編制零增長的情況下，各部門須推行服務改革，落實利民便民的措施，但她留意立法會近日對政府在目前情況下仍要求開設首長級職位，表示甚有保留，她指政府決定重新審視，若確定有極大需要，也只會先設立有時限的編外職位。

        此外，林鄭表示，她留意到部份政府基金有龐大結餘，已要求相關政策局全面檢視，特別是簡化程序、加大宣傳，讓更多社會人士及機構受惠。

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