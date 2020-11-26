今年內將提修訂草案 為議員及公職人員監誓

特首林鄭月娥在《施政報告》內宣佈，政府會在今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排，並處理宣誓就職後有違反誓言的法律後果和法定程序。消息指，政府正研究由特首或其指定代表，按相關法例，為包括立法會議員及司法人員在內的公職人員監誓，而監誓人有權即時決定宣誓是否有效；當局亦正研究，如被裁定宣誓無效，會否有另一次機會宣誓等。



據了解，當局會在相關條例草案中，對違反誓詞的人士，提出具體的處理方法。消息人士指，政府不認為安排是行政機構干預立法或司法機構，強調當局會參考外國經驗及罰則。



林鄭表示，全國人大常委會已對《基本法》第104條，以及有關立法會議員資格問題作出解釋；《基本法》第99條亦訂明公務員必須盡忠職守，對香港特區政府負責，今年七月起入職的公務員須簽署聲明確認擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，其他現職公務員的安排，公務員事務局局長稍後會公佈具體落實方法。



