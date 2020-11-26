壓力大 高脂飲食 易誘發心血管危機 註冊營養師教你強心護血管

根據統計香港三大殺手之一是心臟病，而且每年因此而死亡人數百分比亦有上升趨勢，可見心血管情況實在不容忽視！究其原因，除了因為香港人的不良生活習慣之外，還因為飲食習慣不妥善而導致，要規避便需要趁年輕做起！







香港人生活壓力大、運動量低、飲食攝取過多油鹽糖分等，都易誘發心血管問題，如果加上煙酒習慣、工作捱更抵夜、睡眠不足等，好容易令血管加速老化，所以從年輕時起，便要懂得維護心血管的健康。英國註冊營養師陳國賓（Leslie）表示：「現代人的飲食文化和少運動令心血管問題有年輕化趨勢。想減低心血管風險，可攝取天然護心營養如CoQ-10和奧米加3，有助雙效強心臟、護血管。」







補充CoQ-10 為細胞提供能量



Leslie指出很多香港人喜歡出外飲食，自助餐、飲茶、茶餐廳快餐，全都是高熱量、高脂的食物，長期食用會令血管垃圾積聚，引致中央肥胖及三高問題，增加心血管疾病的風險。



同時，Leslie解釋CoQ-10是人體重要的抗氧化物，可轉化能量到肌肉，提供力量。他說：「CoQ-10可以從一些健康補充品吸收，然而現時未有明確指標要補充多少，但從以往研究所得的參考數據，大約100mg至200mg 已可達到臨床成效。而市面上找到的 CoQ-10補充品可分為天然和合成兩種，大家選擇時可留意天然CoQ-10產品的含量及品牌信譽。」







進食奧米加3 維護心腦健康



在日常生活中，進食高脂的魚類如三文魚、沙甸魚、鯖魚等，可補充人體需要的奧米加3，根據美國心臟協會建議，成人每星期的攝取量要有2份高脂魚類，心血管疾病的人士則需從高脂魚類中攝取1000毫克，而高血脂人士在醫生指示下攝取量應為2000至4000毫克。Leslie表示：「單從食物中攝取奧米加3，可能每日也要吃高脂魚類才足夠。以1000毫克奧米加3計算，則需要每日服用約440克吞拿魚肉，但這就可能做成飲食不均。加上單從魚類、海產去攝取奧米加3，也有機會造成攝取量不穩定，同時要顧慮海魚的污染及水銀含量風險。相比之下，從魚油丸等補給品中攝出，就較為穩定。市面有經過多重提煉的魚油丸，只需每日服用一粒即可攝取1000毫克奧米加3，方便大家補充膳食不足。」







深海魚油奧米加3 + 特強抗氧化CoQ-10：天然護心組合







GNC「 3倍超級魚油」採用優質深海魚類，以五重精煉方法提取3倍高濃度奧米加3，每日一粒，提供1000毫克奧米加3，維持心血管及關節健康，暢淨血管，截擊3高。產品採用獨特腸溶軟膠囊，無魚腥味，同時能保護奧米加3不被胃酸分解，到達腸道才被釋放及吸收。GNC「特強抗氧化CoQ-10」採用天然優質CoQ-10，保護心臟及血管免受自由肌侵害，保持血管年輕、柔韌有彈性。CoQ-10更可以促進能量合成，擊退疲勞、時刻保持活力充沛。







特強抗氧化CoQ-10 200毫克（每日1粒，60日份量），優惠價$448，GNC金卡會員價$560（零售價$799.9）；3倍超級魚油（每日1粒，120日份量），優惠價$553，GNC金卡會員價$442.4（零售價$789.9）。



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