確診者曾到訪 海洋公園今明暫關閉消毒 仁安醫生港怡男護相繼「中招」

本港昨天新增八十五宗新冠肺炎確診個案，有八十四宗屬本地感染，而歌舞群組累計個案突破二百，增至二百五十宗，並涉及仁安醫院馬鞍山分科診所一名婦產科醫生。另有一名源頭不明初步確診者為港怡醫院急症室男護士。當局擔心個案會幾何級上升，再次呼籲市民減少外出，避免大型傳播。



八十四宗本地感染中，有十六宗源頭不明；而六十三宗屬歌舞群組，累計至二百五十宗，另有逾六十宗初步確診。歌舞群組新涉及一名分別在旺角中心及仁安醫院馬鞍山分科診所工作的婦產科醫生，她周一起咳嗽並接受檢試，前天仍有應診，接觸病人時有佩戴足夠防疫裝備。土瓜灣兆景安老院一名職員初步確診，亦與歌舞群組相關，同院三十多名職員和二十多名院友經檢測均呈陰性。



貴婦狗證實染疫



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，一名港怡醫院急症室男護士初步確診，暫時未知源頭，院內數名緊密接觸者要檢疫。同時，一名見習海關關員亦初步確診，一同受訓的學員及導師要接受檢測。十六宗源頭不明個案方面，有患者疑傳染同住的家居檢疫人士，張竹君稱該兩名病人同住在深水埗，其中一人於本月八日經深圳灣口岸回港，本月二十二日完成家居檢疫，兩人約在二十二日不適，由於非檢疫人士發病較早，估計本地感染的機會較大。中心正調查該名同住非檢疫人士行蹤。



前天初步確診的北角蘇浙公學十五歲男學生已確診。醫管局總行政經理庚慧玲指出，亞博館一名清潔工確診，病人沒有在社區治療設施當值，並無影響設施運作。



另外，漁護署公佈從確診者接收的一隻貴婦狗，其樣本對新冠病毒呈陽性反應，署方強調沒有證據寵物會傳染新冠病毒予人類，市民不應棄養寵物。海洋公園表示，一名確診者曾於上周四到訪公園，公園今明兩日暫停開放，以便清潔及徹底消毒工作。



