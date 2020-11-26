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邱吳惠平確診 強調非跳舞群組

2020-11-26 列印
　　歌舞群組累計至少二百五十人染疫，當中涉及不少上流社會人士。遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌，早前向個別傳媒確認妻子邱吳惠平確診。邱吳惠平昨天發表聲明，指她得知上周四的一個飯局中有朋友確診，隨即接受自願病毒檢測，並獲告之確診新型肺炎。她強調，「本人從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員」。

　　邱吳惠平指現時身體情況良好，正在醫院接受治療；希望藉此機會感謝所有為抗疫努力的醫護人員，感謝各位的關心，希望本港能早日戰勝疫情。她稱中央支持在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序地讓粵港兩地居民可在毋須強制檢疫下跨境往來。

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