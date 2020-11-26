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強制驗樓積壓個案料需20年處理

2020-11-26 列印
　　《審計報告》發現，截至去年十二月，在屋宇署強制驗樓計劃涵蓋的逾一萬八千幢樓宇中，估計約有一萬二千幢樓宇未被揀選以發出法定通知。根據屋宇署每年揀選六百幢樓宇的目標，要處理積壓的樓宇需要約二十年。

  報告又發現，截至今年四月，有近二萬五千份法定驗樓通知不獲遵從，當中近三成業主沒有接獲警告信，更有六百多份通知己超過限期五年至六年半。另有二十六名業主在定罪後，仍未有遵從法定通知修葺樓宇，但未被轉介至第二次檢控。

  審計署建議屋宇署為強制驗樓計劃制訂長遠策略，並加推廣自願檢驗樓宇，探討精簡檢控工作。

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