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14歲少年石澳嬉水溺斃

2020-11-26 列印
■遇溺少年送院搶救無效死亡。
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　　石澳泳灘發生學生遇溺死亡事故。一名十四歲就讀中二姓李少年，昨午一時許，據悉不諳泳的他，放學後與七名同窗相約到泳灘玩水，其間他步至岸邊水深及胸位置嬉水，突然海面翻起兩米高大浪，迅速將之捲走，同學發現李童失蹤，立即報警求助。

　　水警與消防到場搜索，約米小時後，終在離岸不遠處水中將李童救上岸，當時他已陷昏迷，救護員為事主急救及送東區醫院搶救，惜返魂乏術。據悉，現場石澳泳灘掛起警告字句，指泳灘暫停救生員當值，呼籲泳客不要下水。警方調查後相信無可疑，男童死因有待剖屍確定。

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