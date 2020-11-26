14歲少年石澳嬉水溺斃

一班跳舞人士，疫情蔓延下，依然不避忌，舉行集體舞會，跳出疫禍來，成為本港最大的染疫群組，事態嚴重，也反映當局無論推出多麼嚴厲的限聚令，只要部份人不遵守，疫情會一波接一波發生。特首昨天在《施政報告》中指出，為了達至「清零」的目標，或會推出大規模的檢測。這有助於阻止病毒擴散，但不能防止疫情一再爆發。治本之計，是爭取本港成為最先接種疫苖的地區。 特首承認，要全民檢測，難以實行，當局會更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，或者有需要再次推行大規模的社區檢測，希望市民配合，以達至「清零」。但無論檢測範圍多廣範，都屬防守性質，不能遏止病毒。現在世人把注意力放在即將面世的疫苖上，特區政府...

2020-11-26