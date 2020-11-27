交遊廣闊 曾出席汽車會傳媒午宴 再增名人染疫 余錦基確診

新冠肺炎肆虐香港，再有名人染疫！香港足總名譽副會長、香港汽車會會監余錦基確診，據悉他暫未出現病徵，身體狀況良好。余錦基上周四曾到銅鑼灣柏寧酒店藝軒，出席汽車會傳媒午宴，其間短時間內除下口罩致辭及拍照。



現年七十四歲的余錦基出身商界，活躍於體壇多年，現為香港足球總會董事及香港汽車會會監，亦曾涉獵影壇，擔任電影出品人，並曾任香港電影金像獎頒獎嘉賓。香港汽車會上周四在銅鑼灣柏寧酒店二十六樓藝軒舉行傳媒午宴，余錦基當日亦有出席，更曾在台上短時間除下口罩致辭及拍照。消息指，余上周六出席一個活動後，得悉活動中有人確診，故自行接受病毒檢測。



汽車會會長檢測證陰性



香港汽車會會長李耀培亦有出席上周四的傳媒午宴，他向傳媒證實余錦基確診，目前病情穩定，強調午宴安排有遵守防疫規例。李的檢測結果呈陰性，由於午宴期間坐在余錦基旁邊，加上近日亦有與余接觸，已被列作為密切接觸者，須送檢疫十四天。據悉，午宴安排出席者四人一枱，會方亦有呼籲出席者除飲食以外，應全程戴上口罩。汽車會大部份人士已完成檢測，結果均呈陰性。



本港爆發第四波疫情以來，有多位名人先後確診，包括歌舞群組首名確診者、建生國際主席吳汪靜宜；遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌太太邱吳惠平亦確診，她否認與歌舞群組相關，更表明自己從不跳舞。



不少網民擔心名人出席不同聚會，病毒擴散至不同圈子。呼吸系統專科醫生梁子超稱，本地個案一周內增加十幾倍，無論任何階層的市民都應避免不必要社交活動，尤其是娛樂及飲宴，否則疫情只會愈演愈烈。