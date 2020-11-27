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承辦商錯發檢測通知 醫管局致歉

2020-11-27 列印
　　醫管局自七月起委託承辦商「金域檢驗」為市民進行新冠病毒測試。局方前天收到「金域」通知，錯誤將其他人的陰性結果以短訊通知二千九百七十二名參與計劃的市民，當中六人的測試結果應為陽性。該六名病人沒有因此而延遲入院。局方就事件致歉，已將事件通報私隱專員公署，並責成「金域」檢視有關系統。

　　醫管局總行政經理庾慧玲表示，事件主要是化驗所的職員錯配資料所致，被問及局方會否不再讓「金域」承辦檢測，庾指招標機制公平、公開及公正，不便透露細節。

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