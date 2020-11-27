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「安心出行」逾20萬人下載

2020-11-27 列印
　　為方便追蹤新冠病毒患者曾到訪的公共場所，政府推出「安心出行」流動應用程式，創新及科技局局長薛永恒表示，程式目前有超過二十萬人下載，兩萬個公私營場地已張貼出二維碼。

　　對於外界質疑程式會存取用戶的流動裝置內的個人資料，薛永恒重申，政府沒有中央系統記錄用戶資料。

　　薛永恒昨天稱，「安心出行」應用程式並非靈丹妙藥，不會立即藥到病除，如果市民願意多走一步，便有助本港遠離疫情。

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